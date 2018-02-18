İran’da yolcu uçağı kayboldu

İran’da 60 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının radarda kaybolduğu bildirildi.
İran’da Aseman Havayollarına ait yolcu uçağı radardan çıktı. Başkent Tahran’dan Yasuj kentine gitmekte olan uçaktan 60 yolcunun bulunduğu ifade edildi.
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