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İran’da yolcu uçağı kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 10:53 | Son Güncelleme

İran’da 60 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının radarda kaybolduğu bildirildi.İran’da Aseman Havayollarına ait yolcu uçağı radardan çıktı.

İran’da 60 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının radarda kaybolduğu bildirildi.
İran’da Aseman Havayollarına ait yolcu uçağı radardan çıktı. Başkent Tahran’dan Yasuj kentine gitmekte olan uçaktan 60 yolcunun bulunduğu ifade edildi.

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