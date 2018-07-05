İran'dan uyuşturucu getiren 5 kişi tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, ülkelerinden getirdikleri toplam 1230 adet 'methadone' uyuşturucu hap ile yakalanıp gözaltına alınan İran uyruklu 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İran'dan uyuşturucu hap getirileceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, 3 Temmuz Salı günü, Pamukkale ilçesinde, otomobili takibe aldı. Bir süre takip edilen otomobil durdurulup, arandı. Aramada, torpido gözüne gizlenmiş toplam 830 methadone uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 15 Mayıs Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada aynı uyuşturucu haplardan 400 daha ele geçirildi.
Polisteki, işlemlerinin arından bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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