HABER

İranlı dolandırıcı, sahte euro ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 09:52 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de 10 yaşlıyı, akraba olduklarını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen İranlı F.A.

İranlı dolandırıcı, sahte euro ile yakalandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de 10 yaşlıyı, akraba olduklarını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen İranlı F.A. yakalandı. Üzerinde 500 euro'luk 20 sahte banknot ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen İran uyruklu F.A. ile ilgili kapsamlı çalışma başlattı. F.A., 4 ay süren takip ve araştırmalar sonucunda kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde 500 euro'luk 20 sahte banknot ele geçirilen ve 10 yaşlıyı, akraba olduklarını söyleyerek dolandırdığı öne sürülen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İranlı dolandırıcı, sahte euro ile yakalandı

Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyorBakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
AB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sıradaAB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sırada
3 kurum memur alıyor! 3 kurum memur alıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.