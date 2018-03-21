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İranlı genç usturayla kendi boğazını kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 18:36 | Son Güncelleme

Samsun’da İran uyruklu şahıs, evinde usturayla kendi boğazını keserek intihara teşebbüs etti.Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi’nde meydana geldi.

İranlı genç usturayla kendi boğazını kesti

Samsun’da İran uyruklu şahıs, evinde usturayla kendi boğazını keserek intihara teşebbüs etti.
Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına kaldığı belirtilen İran uyruklu Mohammad Esmael (30), iddiaya göre usturayla boğazını kesti. Kesik sonucu ağır yaralanan ve kanlar içerisinde kalan İranlı gencin yakınları eve geldiklerinde gördükleri manzara sonrası, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mohammad Esmael, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
İranlı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

İranlı genç usturayla kendi boğazını kesti

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