İranlı iş adamı ve iki kardeşini kaçıran fidyeciler adliyeye sevk edildi

İstanbul’da geçtiğimiz yıl güvenliğini sağladıkları İran uyruklu iş adamı ve 2 kardeşini kaldıkları otelden kaçırıp para ve değerli eşyalarını alan 4 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

İddialara göre, birçok ülkede yatırımları bulunan İranlı iş adamı A.S. ile kız kardeşi M.S. ve küçük kardeşi M.S., iş temaslarında bulunmak üzere geçtiğimiz yıl Tahran’dan İstanbul’a gelmiş, İranlı 3 kardeş Beyoğlu Sütlüce’de lüks bir otele yerleşmişti. Bir süre sonra konakladıkları otelde kendilerini koruyan Ö.K., R.K., O.B.K. ve T.Ç. adlı 4 kişi odaya girdi. Korudukları İranlılara kendilerini gizli servis elemanı ve polis olarak tanıtıp 3 iş insanını otelden alan 4 zanlı, "Güvenliğiniz riskte" diyerek götürdükleri İranlıları Ayazağa’da bir gecekonduya hapsetti. İddiaya göre zanlılar, adresi tespit edilemeyen metruk binaya götürdükleri İranlıların oteldeki para ve değerli eşyalarını aldıktan sonra yüklü miktarda fidye talep etti. Talepleri karşılanmayınca panikleyerek İranlı 3 kardeşi serbest bırakan fidyeciler, kayıplara karıştı. Serbest kaldıktan sonra polise başvuran İranlı iş adamı ve kardeşleri ülkelerine dönerken, olayın peşini bırakmayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri oteldeki kapalı devre güvenlik kamera kayıtlarını titizlikle inceledi. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri tespit eden polis, İstanbul’da birçok ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonlarda olayın faili oldukları ileri sürülen Ö.K., R.K., O.B.K. ve T.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet polis basın kartı ile 1 adet stajyer avukat kimlik kartı ele geçirildi. 4 zanlı, emniyetteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden Ö.K., R. K. ve T.Ç. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.B.K.’nin ise ‘adli kontrol’ hükümlerince serbest bırakıldığı öğrenildi.