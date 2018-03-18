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İranlı iş insanı ve kız kardeşlerine sahte MİT’çi şoku

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 16:51 | Son Güncelleme

İranlı iş insanı A.S.

İranlı iş insanı A.S. (35) ve kız kardeşlerini, kendilerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi süsü veren bir fidye çetesi kaçırdı. Kardeşlerin 500 bin euro değerindeki ziynet eşyalarını da çalan çete, polisin operasyonuyla yakalandı.
İranlı milyarder iş insanı A.S. (35) ve kız kardeşlerini İstanbul’da kendilerine MİT görevlisi süsü veren bir fidye çetesi kaçırdı. İddiaya göre, Dubai ve Rusya’da yatırımları olan A.S. (35) ve kız kardeşleri M.S. ile M.S. Türkiye’ye tatile geldi. Üç kardeş, güvenlikleri için Dubai’de bir İngiliz güvenlik şirketiyle anlaştı ve onlar da bir Türk özel güvenlik görevlisini işe aldı.
İranlı turistler, Beyoğlu’nda kaldıkları bir otelde 24 Ekim’de kendilerini MİT görevlisi ve polis olarak tanıtan 3 kişi tarafından kaçırıldı. Şebeke 3 kardeşi Ayazağa’da metruk bir binaya götürürken, kardeşlerin 500 bin euro değerindeki ziynet eşyalarını çaldı.
Ailenin polise ihbarı sonrası başlayan soruşturma sonrası üç kardeş fidyeciler tarafından 30 saat sonra serbest bırakıldı. Gerçeği öğrenen turistler şikayetçi oldu.
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda üç kardeşin otel odalarını boşaltan kişilerin güvenlik gerekçesiyle tutulan İngiliz korumalar S.C., J.A. ve P.B. olduğu saptandı. İngiliz şüphelilerin olaydan saatler sonra İngiltere’ye kaçtıkları tespit edildi.
Olayı planlayan ve uluslararası çetenin üyesi olduğu saptanan "Lorient" kod adlı Belçika uyruklu S.E.A.W., Atatürk Havalimanı’nda yakalandı. 1’i Belçika, 2’si İran uyruklu üç şüpheli ve Türk üç özel güvenlik görevlisi olmak üzere 6 şüpheli operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

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