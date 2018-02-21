HABER

İranlı turist Taksim’de kendini yakmaya kalktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 13:17 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı’nda İranlı bir turist kendini yakmaya çalıştı.

Taksim Meydanı’nda İranlı bir turist kendini yakmaya çalıştı. Polisin müdahale ettiği şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Reza S. (53) isimli İranlı, Taksim Meydanı’nda üzerine yanıcı madde dökerek kendini yakmak istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsa müdahale etti. Ayağının yanmasıyla hafif yaralı olarak kurtarılan Reza S., tedavi edilmek üzere Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'ya şehit ateşi düştü

Adana'ya şehit ateşi düştü

Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

Düğüne gider gibi Afrin’e gittiler

Düğüne gider gibi Afrin’e gittiler

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı

Orantısız vücut ölçüleri uyuşturucu kuryesini ele verdi

Orantısız vücut ölçüleri uyuşturucu kuryesini ele verdi

Otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı

Otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.