İranlı turist Taksim’de kendini yakmaya kalktı

Taksim Meydanı’nda İranlı bir turist kendini yakmaya çalıştı. Polisin müdahale ettiği şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Reza S. (53) isimli İranlı, Taksim Meydanı’nda üzerine yanıcı madde dökerek kendini yakmak istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsa müdahale etti. Ayağının yanmasıyla hafif yaralı olarak kurtarılan Reza S., tedavi edilmek üzere Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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