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İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile 9 adamı İstanbul’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 10:00 | Son Güncelleme

İstanbul polisinin uluslararası bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesi yakalandı.Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye’de uluslararası bir suç örgütünü tespit etti.

İstanbul polisinin uluslararası bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesi yakalandı.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye’de uluslararası bir suç örgütünü tespit etti. Suç örgütüne yönelik operasyon başlatan polis, suç örgütü lideri İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesini yakaladı. Yakalanan zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, suç örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.
İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti’nin FETÖ ile bağlantısı nedeniyle tutuklanan ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz’un bir dönem görev yaptığı ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 2009’da uyuşturucu suçundan Maltepe Cezaevinde yatarken yapıldığı ileri sürülen görüşmeyle ilgili olarak firari FETÖ’cü savcı Cihan Kansız’ın bu gizli görüşmenin tutanaklara geçirilmemesi talimatını verdiği ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi tarafından İranlı suç örgütü liderine, Ergenekon ve Balyoz öncesi firari FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz’e ‘gizli tanık’ olarak ifade verip, operasyonların önünü açması halinde serbest bırakılacağı vaadinde bulunulduğu iddia edildi.

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