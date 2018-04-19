İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti, GEM TV’nin sahibinin ölümünde ‘azmettirici’ olarak suçlanıyor

İstanbul’da 4’ü polis 8 adamı ve eşi Nigar Şerifi Zindaşti ile birlikte yakalanan İran uyruklu uyuşturucu karteli Naci Şerifi Zindaşti’nin, Dubai’de Çetin Koç’un, İstanbul’da da birçok ünlü Türk dizisinin Ortadoğu’ya satış hakkını da elinde bulunduran GEM TV’nin sahibi, İran kökenli İngiliz Saeed Karimian ile arkadaşı Muhammet Mer Alamutar’ın öldürülmesine ilişkin talimatı verdiği öne sürüldü.

Bu sabah biri cinayet büro amiri yardımcısı toplam 4 polisin de içinde olduğu 8 adamı ve eşi ile birlikte adliyeye sevk edilen İran uyruklu uyuşturucu karteli Naci Şerifi Zindaşti ile ilgili soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Ergenekon’da ‘Terazi’ kod adıyla ‘itirafçı’ yapılan suç örgütü lideri Zindaşti’nin, Dubai’de Çetin Koç’un, İstanbul’da da birçok ünlü Türk dizisinin Ortadoğu’ya satış hakkını da elinde bulunduran GEM TV’nin sahibi, İran kökenli İngiliz Saeed Karimian ile arkadaşı Muhammet Mer Alamutar’ın geçen yıl öldürülmesine ilişkin talimatı verdiği öne sürüldü.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki hafta önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu Zindaşti’nin, Dubai’de Çetin Koç’un, İstanbul’da ise Saced Karimian ve arkadaşı Muhammet Mer Alamutar’ın öldürülmesine ilişkin talimatı verdiği ileri sürüldü. Geçmiş yıllarda uluslararası uyuşturucu kaçaklığı suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderilen ve FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz tarafından Ergenekon ve Balyoz davalarında ‘gizli sanık’ yapılarak tahliye edilen Naci Şerifi Zindaşti’nin, adına düzenlenen 4 sahte kimlikten biriyle taşıma ruhsatlı silah aldığı da ortaya çıktı.

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ve örgütün yargı yapılanmasına mensup üst yöneticileriyle sık irtibat kurduğu tespit edildi.