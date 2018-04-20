HABER

İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti, GEM TV’nin sahibinin ölümünde ‘azmettirici’ olarak suçlanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 01:09 | Son Güncelleme

İstanbul’da 4’ü polis 8 adamı ve eşi Nigar Şerifi Zindaşti ile birlikte yakalanan İran uyruklu uyuşturucu karteli Naci Şerifi Zindaşti’nin, Dubai’de Çetin Koç’un, İstanbul’da da birçok ünlü Türk dizisinin Ortadoğu’ya satış hakkını da elinde bulunduran GEM TV’nin sahibi, İran kökenli İngiliz Saeed Karimian ile arkadaşı Muhammet Mer Alamutar’ın öldürülmesine ilişkin talimatı verdiği öne sürüldü.Bu sabah biri cinayet büro amiri yardımcısı toplam 4 polisin de içinde olduğu 8 adamı ve eşi ile birlikte adliyeye sevk edilen İran uyruklu uyuşturucu karteli Naci Şerifi Zindaşti ile ilgili soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

İstanbul’da 4’ü polis 8 adamı ve eşi Nigar Şerifi Zindaşti ile birlikte yakalanan İran uyruklu uyuşturucu karteli Naci Şerifi Zindaşti’nin, Dubai’de Çetin Koç’un, İstanbul’da da birçok ünlü Türk dizisinin Ortadoğu’ya satış hakkını da elinde bulunduran GEM TV’nin sahibi, İran kökenli İngiliz Saeed Karimian ile arkadaşı Muhammet Mer Alamutar’ın öldürülmesine ilişkin talimatı verdiği öne sürüldü.
Bu sabah biri cinayet büro amiri yardımcısı toplam 4 polisin de içinde olduğu 8 adamı ve eşi ile birlikte adliyeye sevk edilen İran uyruklu uyuşturucu karteli Naci Şerifi Zindaşti ile ilgili soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Ergenekon’da ‘Terazi’ kod adıyla ‘itirafçı’ yapılan suç örgütü lideri Zindaşti’nin, Dubai’de Çetin Koç’un, İstanbul’da da birçok ünlü Türk dizisinin Ortadoğu’ya satış hakkını da elinde bulunduran GEM TV’nin sahibi, İran kökenli İngiliz Saeed Karimian ile arkadaşı Muhammet Mer Alamutar’ın geçen yıl öldürülmesine ilişkin talimatı verdiği öne sürüldü.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki hafta önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu Zindaşti’nin, Dubai’de Çetin Koç’un, İstanbul’da ise Saced Karimian ve arkadaşı Muhammet Mer Alamutar’ın öldürülmesine ilişkin talimatı verdiği ileri sürüldü. Geçmiş yıllarda uluslararası uyuşturucu kaçaklığı suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderilen ve FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz tarafından Ergenekon ve Balyoz davalarında ‘gizli sanık’ yapılarak tahliye edilen Naci Şerifi Zindaşti’nin, adına düzenlenen 4 sahte kimlikten biriyle taşıma ruhsatlı silah aldığı da ortaya çıktı.
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ve örgütün yargı yapılanmasına mensup üst yöneticileriyle sık irtibat kurduğu tespit edildi.

Bedelli askerlikte heyecanlandıran gelişmeBedelli askerlikte heyecanlandıran gelişme
Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit olduAfrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu
Canlı yayında isim verdi! Aday kim olacak?Canlı yayında isim verdi! Aday kim olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.