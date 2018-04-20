IHAAW115627-ASA/19-04-2018

- İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti ile 4’ü polis olmak üzere 9 çete üyesi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

19.04.2018 11:56:27 TSI

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