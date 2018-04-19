İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti ve eşi ile adamları adliyeye sevk edildi

İstanbul’da 4’ü polis 8 adamı ve eşi Nigar Şerifi Zindaşti ile birlikte yakalanan İranlı uyuşturucu karteli ve uluslararası suç örgütü lideri Naci Şerifi Zindaşti, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz günlerde avukat Kudbettin Kaya’nın öldürülmesiyle ilgili yaptığı çalışma sonucu, Ergenekon’da ‘Terazi’ kod adıyla ‘itirafçı’ yapılan Zindaşti, 6 Nisan’da İstanbul Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonda 4’ü polis 8 adamı ve eşi Nigar Şerifi Zindaşti ile birlikte yakalandı.

Gizlendiği villada eşi ile birlikte yakalandı

2014’te kızı ve şoförünün öldürülmesinin ardından çok sayıda ‘intikam cinayetinin’ azmettiricisi olduğu iddia edilen uyuşturucu karteli ve uluslararası organize suç örgütü lideri Naci Şerifi Zindaşti, gizlendiği villada polis tarafından yakalandıktan sonra iki hafta emniyette suçlamalarla ilgili ifade verdi. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan Zindaşti, eşi ve adamları, sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemi altında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.