İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti ve eşi ile adamları adliyeye sevk edildi

İstanbul’da 4’ü polis 8 adamı ve eşi Nigar Şerifi Zindaşti ile birlikte yakalanan İranlı uyuşturucu karteli ve uluslararası suç örgütü lideri Naci Şerifi Zindaşti, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz günlerde avukat Kudbettin Kaya’nın öldürülmesiyle ilgili yaptığı çalışma sonucu, Ergenekon’da ‘Terazi’ kod adıyla ‘itirafçı’ yapılan Zindaşti, 6 Nisan’da İstanbul Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonda 4’ü polis 8 adamı ve eşi Nigar Şerifi Zindaşti ile birlikte yakalandı.
Gizlendiği villada eşi ile birlikte yakalandı
2014’te kızı ve şoförünün öldürülmesinin ardından çok sayıda ‘intikam cinayetinin’ azmettiricisi olduğu iddia edilen uyuşturucu karteli ve uluslararası organize suç örgütü lideri Naci Şerifi Zindaşti, gizlendiği villada polis tarafından yakalandıktan sonra iki hafta emniyette suçlamalarla ilgili ifade verdi. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan Zindaşti, eşi ve adamları, sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemi altında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
FETÖ bağlantıları araştırılıyor
Adı ilk olarak 2007’de Büyükçekmece’de ele geçen 75 kilo eroin operasyonunda geçen İranlı uyuşturucu baronu, uzun süre ‘Kemal Şerifi Seydani’ sahte kimliğini kullanarak izini kaybettirmişti. Aynı yılın Eylül ayında bir uyuşturucu operasyonunda tutuklanan İranlı uyuşturucu baronu, Ergenekon soruşturmasında ‘gizli tanık’ olarak ‘Terazi’ kod adıyla ifade vermişti. FETÖ ile bağlantısı nedeniyle tutuklanan ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz’un bir dönem görev yaptığı ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkan Zindaşti, birçok cinayetin azmettiricisi olduğu iddia ediliyor.
Zanlılardan 4’ü polis
İranlı uyuşturucu karteli Zindaşti’nin, İstanbul, Dubai, Panama ve İran’da işlenen çok sayıda cinayete ‘azmettirici’ olarak ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 1’i cinayet büro amiri yardımcısı toplam 4 polisin, Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürüldüğü cinayetle ilişkisi olduğu iddia edildi. Şüpheli polislerin, cinayetle ilgili tetikçilerin fotoğraflarını Zindaşti’ye aktardıkları ileri sürüldü.
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