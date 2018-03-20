İranlı uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yapmak sucundan yakalanan 2 İranlı şahıs, 12 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı.

Davanın karar duruşması Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, İran asıllı 2’si tutuklu 3 sanık, avukatları ile birlikte katıldı. Suçsuz olduklarını iddia eden 5 şahıs, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise Arman Bahrami ve Rıdvar Deimi’yi "Uyuşturucu Ticareti Yapmak veya Sağlamak" suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan tutuksuz sanık Mohammad Zanyar B.’nin avukatı, müvekkilinin beraatini istedi. Müvekkilinin İran’da idam cezasına çarptırıldığını anlatan avukat, "Türkiye’de de suç işlemesi halinde İran’a iadesi söz konusu olacağından dolayı herhangi bir suç işlemeyeceğinin bilincindedir. Bu sebeple beraatini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti ise Mohammad Zanyar B.’nin beraatına hükmetti.