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İrem Derici coşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahne alan ünlü şarkıcı İrem Derici, esprileri ve sahne performansıyla hayranlarını coşturdu.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahne alan ünlü şarkıcı İrem Derici, esprileri ve sahne performansıyla hayranlarını coşturdu.

Marmaris'teki bir diskoda dans grubuyla birlikte sahneye çıkan İrem Derici, kendi şarkılarının yanı sıra aralarında Hadise'nin de yer aldığı diğer şarkıcıların parçalarını da seslendirdi. Dans şovlarıyla bir an olsun yerinde durmayan Derici, sahne performansıyla beğenildi. Hareketli parçalarıyla diskodaki binlerce kişiyi coşturan Derici, esprileriyle de kahkahalara boğdu.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

ünlü şarkıcı İrem Derici, her şarkısının sonunda sahnenin ön tarafında bulunan bir erkek hayranınca hediye edilen gülleri alarak, "Şimdiye kadar kimse bana fasulyenin kılçığını ayıklamadı. Allah razı olsun seviyor beni" dedi. Kendisini izleyen çiftlere, "Birbirinize saygı duyun ve sevin" diyerek nasihat veren İrem Derici, hareketli şarkılarıyla hayranlarını coştururken, duygusal parçaları birlikte seslendirdi. Hayranlarıyla sık sık özçekim yapan İrem Derici, 45 dakikalık konserini coşkulu kalabalığın isteği üzerine 1.5 saate uzattı. Konser sonunda şarkıcı hayranlarının istediğini kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirtirdi.

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