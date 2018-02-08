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İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 22:44 | Son Güncelleme

16 Nisan referandumunda 'Hayır' oyu vereceğini açıkladığı için Kanal D'den kovulan haber sunucusu İrfan Değirmenci’nin yeni adresi belli oldu. Değirmenci'nin bundan sonra BirGün gazetesinde çalışacağı duyuruldu.

İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı

Sunucu İrfan Değirmenci, geçtiğimiz yıl Kanal D’de sabah haberlerini sunduğu programında 16 Nisan referandumu için ‘Hayır’ oyu vereceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından İrfan Değirmenci, Kanal D’den kovuldu.

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Uzun zamandır işsiz olan Değirmenci’nin BirGün gazetesinde çalışacağı belirtildi. Değirmenci’nin yeni dönemde yazılarıyla okuyucunun karşısına çıkacağı ifade edildi. Değirmenci'nin yeni işini duyuran isimse Gazeteci Barış İnce oldu. İnce Twitter hesabından paylaştığı mesajında İrfan Değirmenci'yi mentionlayarak, “Hoş geldin gazetemize” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Değirmenci birgün

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