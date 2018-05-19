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Irmağa düşen 5 yaşındaki Samet aranıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 18:06 | Son Güncelleme

SAMET BULUNAMADI Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün ailesiyle gittikleri piknikte, düştüğü ırmakta kaybolan Samet Durmuş Vurkun'u arama çalışmalarına ara verildi.

SAMET BULUNAMADI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün ailesiyle gittikleri piknikte, düştüğü ırmakta kaybolan Samet Durmuş Vurkun'u arama çalışmalarına ara verildi. Bu sabah Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma su altı arama timleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin yeniden başlattığı arama çalışmaları için bu sabaha karşı Manavgat Barajı'ndan ırmağa bırakılan su kesildi. Samet Durmuş Vurkun'un suya düştüğü noktadan başlayarak, su altı ve su üstünden arama çalışması yapıldı ancak sonuç elde edilemedi. Bugünlük sonlandırılan arama çalışmalarının yarın erken saatte yeniden başlatılacağı belirtildi.

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