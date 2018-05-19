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Irmağa düşen 5 yaşındaki Samet aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 15:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün ailesiyle gittikleri piknikte, düştüğü ırmakta kaybolan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun'u arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün ailesiyle gittikleri piknikte, düştüğü ırmakta kaybolan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun'u arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İlçede bir otelde çalışan İbrahim Vurkun, eşi ve çocuklarıyla dün Bucakşeyhler Mahallesi yakınlarından geçen Manavgat Irmağı kıyısına pikniğe gitti. Saat 16.00 sıralarında ırmak kenarında oynayan çocuklardan Samet Durmuş Vurkun, ayağı kayınca suya düştü. Olayı fark eden baba İbrahim Vurkun, oğlunun peşinden ırmağa atladı. Debisi yüksek olan ırmakta Samet Durmuş Vurkun gözden kaybolurken, baba ise bir ağaca tutunarak kurtuldu. Baba Vurkun olay yerine çağrılan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından ırmaktan çıkarıldı. Samet Durmuş Vurkun'u arama çalışmalarından dün sonuç alınamadı. Bu sabah saatlerinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma su altı arama timleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, yeniden arama çalışması başlattı. Çalışmalar devam ederken, ailenin de endişeli bekleyişi sürüyor.

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