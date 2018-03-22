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Irmağa düşen genç hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 01:12 | Son Güncelleme

Samsun’da ırmağa düşen genç hastanelik oldu.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi Mert Irmağı’nda saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Irmağa düşen genç hastanelik oldu

Samsun’da ırmağa düşen genç hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi Mert Irmağı’nda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuvalet ihtiyacını gidermek için ırmak kenarına giden 34 yaşındaki E.M., dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşlarının olayı fark etmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.M., ırmaktan çıkartılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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