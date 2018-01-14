Irmağa düştü yüzerek kıyıya çıktı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da köprüden bakarken dengesini kaybederek ırmağa düşen İsmail Hakkı Sarıyer (55), yüzerek kıyıya çıktı. Çevredikiler kıyıya gelen Sarıyer'e tutunması için ağaç dalı uzattı.
Bartın Orduyeri köprüsünün üzerinden Bartın Irmağı'na bakan İsmail Hakkı Sarıyer, dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten ırmağa düşen İsmail Hakkı Sarıyer, kıyıya doğru yüzmeye çalışırken, çevredekiler de yardım etmek istedi. Çevredekiler, Sarıyer'i yönlendirmeye çalışarak tutunması için ağaç dalı uzattı. İsmail Hakkı Sarıyer buz gibi suda yüzerek kıyıya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, sağ bacağının kırıldığı belirlenen İsmail Hakkı Sarıyer'i tedavisi için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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