HABER

Irmağa düştü yüzerek kıyıya çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 14.01.2018 19:39 | Son Güncelleme 11 saat önce

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da köprüden bakarken dengesini kaybederek ırmağa düşen İsmail Hakkı Sarıyer (55), yüzerek kıyıya çıktı. Çevredikiler kıyıya gelen Sarıyer'e tutunması için ağaç dalı uzattı.

Bartın Orduyeri köprüsünün üzerinden Bartın Irmağı'na bakan İsmail Hakkı Sarıyer, dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten ırmağa düşen İsmail Hakkı Sarıyer, kıyıya doğru yüzmeye çalışırken, çevredekiler de yardım etmek istedi. Çevredekiler, Sarıyer'i yönlendirmeye çalışarak tutunması için ağaç dalı uzattı. İsmail Hakkı Sarıyer buz gibi suda yüzerek kıyıya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, sağ bacağının kırıldığı belirlenen İsmail Hakkı Sarıyer'i tedavisi için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Arda Turan, Selçuk İnan'ı sildi, Muslera da Arda'yı!

Arda Turan, Selçuk İnan'ı sildi, Muslera da Arda'yı!

Yıldız Tilbe'den talk show programına bomba konuk!

Yıldız Tilbe'den talk show programına bomba konuk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ayrıldığı kız arkadaşını darp edip evini ateşe verdi

Ayrıldığı kız arkadaşını darp edip evini ateşe verdi

Minibüste insanlık dışı olay! Engelli gence tekme ve yumruklarla saldırdılar

Minibüste insanlık dışı olay! Engelli gence tekme ve yumruklarla saldırdılar

Engelli kadını otobüse almadı! AK Partili vekilin girişimi sonuç verdi

Engelli kadını otobüse almadı! AK Partili vekilin girişimi sonuç verdi

2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar

2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar

20 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti! Arkadaşının yorumuna bu cevabı vermiş

20 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti! Arkadaşının yorumuna bu cevabı vermiş

Marmaris doluya teslim oldu!

Marmaris doluya teslim oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.