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Irmakta kaybolan 5 yaşındaki Samet aranıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle gittikleri piknikte Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun'u arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK 08) Timi, IHH, AFAD ekiplerinden 4 bot ve 14 dalgıç katıldı.

Irmakta kaybolan 5 yaşındaki Samet aranıyor (2)

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle gittikleri piknikte Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun'u arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK 08) Timi, IHH, AFAD ekiplerinden 4 bot ve 14 dalgıç katıldı. DEGAK 08 Timi tarafından sualtı arama robotu da tatlı su aramasında ilk kez kullanıldı. Oymapınar ve Manavgat barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin günlük kotalarını doldurmak amacıyla elektrik üretimi için ırmağa su salınması sebebiyle aramalara ara verildi. Çalışmaların yarın devam edeceği belirtildi.
'İNŞALLAH MUCİZE OLUR'
Aramaları endişeli takip eden Samet Durmuş Vurkun'un ailesi, gelecek iyi haberi bekledi. Anne Zeynep Vurkun, oğlunun gözleri önünde dengesini kaybedip suya düştüğünü, peşinden eşinin suya atlamasına rağmen kurtaramadığını söyledi. Anne Vurkun gözyaşları içinde, "Sanki şimdi bir yerlerden çıkıp gelecek ve 'Ben seni ağlatmak istedim' diyecek gibime geliyor. Allah'tan ümit kesilmez, inşallah mucize olur, ben inanıyorum" dedi.
Baba İbrahim Vurkun da oğlunu bulmak için çaba gösteren herkese teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Irmakta kaybolan 5 yaşındaki Samet aranıyor (2)Irmakta kaybolan 5 yaşındaki Samet aranıyor (2)Irmakta kaybolan 5 yaşındaki Samet aranıyor (2)Irmakta kaybolan 5 yaşındaki Samet aranıyor (2)

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