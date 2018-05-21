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Irmakta kaybolan Samet'i arama çalışması 3'üncü gününde (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 17:18 | Son Güncelleme

İL JANDARMA KOMUTAN YARDIMCISI OLAY YERİNDE Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muharrem Kurtoğlu, Manavgat ilçesinde ailesiyle gittikleri piknikte Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun'un bulunmasına yönelik arama çalışmalarını denetledi.

Irmakta kaybolan Samet'i arama çalışması 3'üncü gününde (2)

İL JANDARMA KOMUTAN YARDIMCISI OLAY YERİNDE
Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muharrem Kurtoğlu, Manavgat ilçesinde ailesiyle gittikleri piknikte Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun'un bulunmasına yönelik arama çalışmalarını denetledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Kürşat Kutalmış Şenol'la birlikte JAK ve Sahil Güvenlik timlerinin ikmal noktasına gelen Albay Kurtoğlu, dalgıçlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
HİÇBİR ŞÜPHE KALMAMASI İÇİN TEKRAR ARAMA YAPILDI
JAK mensubu dalgıçlar, hedeflenen faaliyet alanının neredeyse tamamını taradıklarını, herhangi bir şüphe kalmaması için, çocuğun kaybolduğu noktaya sabah yeniden dalarak arama yaptıklarını belirtti. Kurtoğlu'na ırmakta çok güçlü bir dip akıntı olduğu şeklinde bilgi veren dalgıçlar, Sahil Güvenlik unsurlarının da ırmakta sualtı arama robotuyla arama yaptıklarını ve yukarıdan aşağıya tarayarak geldiklerini söyledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol'un önerisi üzerine Albay Muharrem Kurtoğlu, can yeleği giyerek botla olay yerinde de incelemede bulundu.
BABAYA 'GEÇMİŞ OLSUN' DİLEĞİ
Samet Durmuş Vurkun'un babası İbrahim Vurkun'a da geçmiş olsun dileğini ileten Albay Kurtoğlu, "Arkadaşlarımız canla başla oğlunu bulmak için çalışıyor. İnşallah çok kısa sürede sonuç alırız. Sizin de acınız bir nebze olsun hafifler" dedi.
DENİZDE DE ARAMA YAPILDI
İlçe Jandarma Komutanı Kürşat Kutalmış Şenol, küçük çocuğu arama çalışmalarının Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından denizde de sürdürüldüğünü belirtti.
Saat 16.00'da elektrik üretimi amacıyla ırmağa Oymapınar ve Manavgat barajlarından su bırakılması nedeniyle arama çalışması sonlandırıldı.

FOTOĞRAFLI

Irmakta kaybolan Samet'i arama çalışması 3'üncü gününde (2)Irmakta kaybolan Samet'i arama çalışması 3'üncü gününde (2)

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