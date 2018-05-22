Irmakta kaybolan Samet'i arama çalışması sürüyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ailesiyle gittikleri piknikte Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun'u (5) arama çalışmalarına, 4'üncü günde de devam edildi.
Bucakşeyhler Mahallesi yakınlarından geçen Manavgat Irmağı kıyısında, cuma günü ailesiyle gittiği piknikte ırmağa düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun için sabahın erken saatlerinde ırmak üzerinde bulunan Oymapınar ve Manavgat barajların suyu kesildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) sualtı arama timi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibinde toplam 8 dalgıç, sualtı arama robotlarıyla suyun altında Vurkun'u aradı.
Samet Durmuş Vurkun'un ailesi, arama çalışmalarını ekiplerin ikmal noktasında takip etti. Baba İbrahim Vurkun, oğlunun bir an önce bulunması için her dakika dua ettiğini söyledi.
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