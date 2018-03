İş adamı cinayeti davası başladı

Kayseri’de iş adamı Ahmet H.’nin araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili açılan davada 2’si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu 1 sanık tahliye oldu.

22 Nisan 2017’de Melikgazi ilçesi Köşk Caddesi’nde, 31 yaşındaki Ahmet H.’nin bulunduğu park halindeki otomobilin yanına yaklaşan H.E, tabanca ile araca ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet H., araçtan inerek bir markete sığındı. Ahmet H.’nin yanında bulunan arkadaşı A.K. ise olay yerinden kaçan H.E’nin arkasından havaya ateş etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve 4 kurşun ile yaralanan Ahmet H., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanan H.E. ve M.G. isimli şüpheliler tutuklanırken, geniş çaplı yapılan operasyonda H.Ç., S.A., T.G. ve M.G. gözaltına alınırken, şüpheli Ahmet B. ise firar etti.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar H.E. ile M.G. ve tutuksuz sanıklar H.Ç., S.A., T.G. ve M.G. ve avukatlar duruşmada hazır bulunurken, firari sanık Ahmet B. ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık H.E. mahkemede alacak verecek meselesi yüzünden bu olayın yaşandığını belirterek, “Ahmet yaklaşık 2.5 yıl önce benden borç para istedi. 5 bin 500 TL borç verdim. Olaydan 1 ay önce karşılaştık, paramı istedim, küfür etti. Olay günü yine marketin önünde karşılaştık. Ben de aracın yanına giderek bacaklarına doğru ateş ettim, öldürme kastım yoktu” dedi.

Daha sonra mahkeme heyeti ve avukatlar tarafından soruları cevaplandıran sanık H.E., “Ahmet H.’yi mahalleden tanırım. Ahmet B.’nin şirketinde bekçilik yapardım, param evde dururdu. Telefonda maktul ile hiç görüşmedik. Düğün salonu işletirdi, orada da istemiştim, vereceğini söylemişti ama vermedi. Olaydan 4-5 ay önce işten ayrılmıştım, olay günü işsizdim. 3-4 el ateş ettim, kaçtım. Olayda kullanılan aracı köye gitmek için kiraladım ama sözleşme yapmadık” diye konuştu.

Tutuklu sanık M.G. ise “Olay günü evden çıktım. Olayla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Silahlı saldırı haberini gördüm. Ahmet’in iş yerine yakındı, merak edip oradan geçtim. 11 aydır tutukluyum. Bu cinayetten aylar önce Ahmet B. bacağından yaralandığında otelde kalıyordu. Yanına gittiğimde ben de silah olduğunu görünce ‘Ahmet H.’yi öldürseydin’ dedi. Ben de o aile ile bir sorunum olmadığını söyledim. Psikolojisi bozuktu, kızdı bana. 3-4 gün sonra aramız bozuldu. Telefonumu değiştirdim, bir daha görüşmedim. Bana öldürseydin dediği Ahmet H. dede olan kişidir. Maktul torunuydu” ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık H.Ç. de “Olay günü Hisarcık’ta bir kahvede oturuyordum. Ahmet B. tanımadığım bir numaradan aradı, nerede olduğumu sordu. ‘Müsaitsen tatile gidelim’ dedi. Her sene birlikte giderdik. Yarım saat sonra gelip beni aldı. 4 tane bira aldık. Develi yolundan Mersin’e gittik. 2 gün orada kaldık. Sonra Ahmet B.’ye telefon geldi. Öldürülen Ahmet H. olayında ihalenin kendisine kaldığını söyleyerek gitti, nereye gittiğini bilmiyorum. Ben 45-50 gün orada kaldım” şeklinde konuştu.

Öldürülen Ahmet H.’nin arkadaşı olan ve olay günü orada bulunan tutuksuz sanık A.K. ise olay anını şöyle anlattı: “Ahmet H. ile birlikte markete girdik, markette yarım saat kadar kaldık. Kapıya çıktık, Ahmet eve bırakmamı söyledi. Ben de aldıklarımızı iş yerine koyacağımı söyledim. ‘Ağabey sen beni eve bırak’ dedi. Araca bindi. Ben de şoför koltuğuna oturduğum sırada, elinde silahla birisi Ahmet’in olduğu yerden konuşmadan ateş etti. Ahmet markete girdi, ben de araçta silah vardı, havaya doğru ateş ettim. Ambulans geldi, rahmetliyi götürdü.”

Mahkeme heyeti tutuklu sanık M.G.’nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine, firari sanık Ahmet B. hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı Mayıs ayına erteledi.