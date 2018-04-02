İş adamı, evini soyan hırsıza benzettiği gencin kafasına silah dayadı

Başkent’te evi soyulan iş adamı, evini soyan hırsıza benzettiği gencin yolunu keserek kafasına silah dayadı. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Park Caddesi’nde meydana geldi. Ömer Kızıldaş’ın iddiasına göre, 19 yaşındaki Gürkan Kızıldaş isimli kardeşi üniversite sınavına hazırlık sınavı için ağabeyinin arabasıyla evden çıktı. Kızıldaş bir süre sonra evi soyulan iş adamının evinin önünden geçti. O sırada Ömer Kızıldaş’ın arabasını gören A.V.P isimli iş adamı, gördüğü aracı evini soyan hırsızın aracına benzetti. Hemen yakınları H.P. ile A.P.’yi yanına alarak aracı takip etmeye başlayan A.V.P., Gürkan Kızıldaş’ın kullandığı otomobilin önünü keserek genci silah zoruyla arabadan indirdi.
Gencin kafasına silah dayayarak aracın anahtarını istedi
A.V.P., H.P. ve A.P. isimli şahıslar 19 yaşındaki genci önce yere atıp darp etti. Daha sonra elinde silah bulunan iş adamı A.V.P., gencin kafasına silah dayayarak aracın anahtarını istedi. Genç anahtarı vermemek için çaba gösterirken A.V.P. elindeki silahla havaya bir el ateş etti. Gürkan Kızıldaş arabadan uzaklaşırken, H.P. aracın şoför koltuğuna oturdu. O sırada A.V.P.’nin yanında gelen A.P. isimli kadın ise Kızıldaş’a bağırarak, “Sen kimin evini soydun. Çabuk getireceksin” dedi. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.
Kızıldaş’ın kafasına silah dayayarak havaya bir el ateş açan iş adamı A.V.P. gözaltına alındı. Kızıldaş ailesi ise olayla ilgili savcılığa başvurduklarını ve bu işin peşini bırakmayacaklarını belirtti.
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