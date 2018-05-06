İş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Tarkan Kadooğlu için özel ekip kuruldu: Her yerde aranıyor

Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor. Cinayet soruşturması kapsamında 1 Mayıs günü gözaltına alınan 7 şüpheliden Şanseer K., Abdülbaki K. ve Tarkan B. tutuklandı. Tarkan Kadooğlu’nun babası Cemal Kadooğlu’nun da aralarında bulunduğu 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cemal Kadooğlu’nun, “Gaziantep’te yaşıyorum. Öldürülen Ömer Faruk Ilıcan’ı tanımam, hiçbir zaman da görmedim. Benim şirketlerle ilgim yok, emekliyim” sözleriyle kendini savunduğu öğrenildi.
İSTANBUL’DA 50 ADRESE BASKIN
Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre cinayet soruşturması kapsamında hakkındaki gözaltı kararından haberdar olmasının ardından kayıplara karışan Tarkan Kadooğlu’nu bulmak için çalışmalar sürüyor. Evinden çıkışı güvenlik kameralarınca görüntülenen Kadooğlu için İstanbul’da 50 adrese baskın yapıldı. Tarkan Kadooğlu’nu bulmak için deneyimli dedektiflerden oluşan özel ekip kuruldu. Özel ekip, evinden aldığı birkaç parça eşya ve çanta ile apar topar kaçan Tarkan Kadooğlu’nu yakalamak için seri operasyonlar başlattı. Şırnak- İstanbul hattında aranan Kadooğlu’nun yurtdışına çıkmış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor. Ömer Faruk Ilıcan, 21 Mart’ta silahlı saldırıya uğramıştı. Ilıcan’ın 5 milyon TL’lik borcu için öldürüldüğü öne sürüldü. Ilıcan cinayeti soruşturması kapsamında Kadooğlu olayın planlayıcısı olarak aranıyor.
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