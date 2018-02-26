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İş adamı ve eşinin Türkiye tatili kabusa döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 09:23 | Son Güncelleme

Tatil için geldikleri İstanbul'daki havalimanında yanlış valizi aldıkları için tutuklanan Kazakistanlı işadamı ve eşi, 22 gün hapis yattı. Çift, 4 ay süren davanın sonunda ülkelerine geri dönebildi.

İş adamı ve eşinin Türkiye tatili kabusa döndü

Kazakistanlı işadamı Vyacheslav Sapa ile eşi Tatyana, geçen Kasım'da tatil için İstanbul'a geldi. İkili, havalimanında yanlış çantayı aldıklarını sonradan fark etti.

İkili, hırsızlıktan cezaevine gönderildi. Kazak çiftin arkadaşları Halil İbrahim Seyithanoğlu ise çifti kurtarmak için harekete geçti.

Sonunda çantası yanlışlıkla çalınan kişinin Dilshod Yadgarov olduğu belirlendi. Yadgarov, "Şikayetçi değilim" dedi.

Bunun üzerine çift, yurt dışına çıkış yasağı konularak 22 gün hapis yattıktan sonra salıverildi.

Ülkelerine dönemeyen Kazak çift, 4 ay boyunca arkadaşları Seyithanoğlu tarafından misafir edildi. Sonunda çift, yargılandıkları davadan beraat etti. Bu kararın ardından ikili, 4 ay sonra ülkelerine dönebildi. (Takvim)

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Anahtar Kelimeler:
Vyacheslav Sapa iş adamı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Türkiye'ye hoşgeldiniz
SAĞA SOLA ATEŞ ETSERDİ BİRDE ÖDÜL ALIRLARDI. PEK KAFA ÇALIŞMAMIŞ.
EDİRNEYİ GEÇMEMİŞ KLAVYE DELİKANLILARI İŞBAŞINDA SİZ BU MEMLEKETE KURBAN OLUN
ENTERESAN ELİNDE SİLAH İLE YARALAMA YAPAN TUTUKLANMIYOR BİZE VİZE UYGULAMAYAN SOYDAŞIMIZ KAZAKİSTAN DEVLETİNİN VATANDAŞI TUTUKLANIYOR AKIL ALIR GİBİ DEĞİL
GERCEK HIRSIZLAR GIBI POLISLE ORTAK OLSALARDI HIC YATMADAN ARKA KAPIDAN CIKARLARDI. BUNLAR SAF LARMIS.
suriyeliler evlere girip hırsızlık yapıyor şartlı serbest Kazak Türkü karışıklık kurbanı hapis
Ulan tecavüze tutuksuz yargılama var bu ulkede .Suçu sabit olana kadar saliyorsunuz.Hangisi daha utanç verici
peki bu ailenin mağduriyetini kim karşılayacak insanlar tatil için Türkiye' ye geliyor, ya taksiciler yada suçsuz yere mağdur ediliyorlar. sonra turist gelmiyor gelmez tabi böyle ülkeye
Bu durum yıllar önce baklava çalıp ta 8 yıl hapis cezası alan gençlerin kine benziyor.Valizler benzerdir yanlışlıkla almıştır tutuklamasının mantığı nedir?Yada bilinmeyen başka bir durum var yada bu durum bir hukuk faciası..
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