İş adamı ve eşinin Türkiye tatili kabusa döndü

Kazakistanlı işadamı Vyacheslav Sapa ile eşi Tatyana, geçen Kasım'da tatil için İstanbul'a geldi. İkili, havalimanında yanlış çantayı aldıklarını sonradan fark etti.
İkili, hırsızlıktan cezaevine gönderildi. Kazak çiftin arkadaşları Halil İbrahim Seyithanoğlu ise çifti kurtarmak için harekete geçti.
Sonunda çantası yanlışlıkla çalınan kişinin Dilshod Yadgarov olduğu belirlendi. Yadgarov, "Şikayetçi değilim" dedi.
Bunun üzerine çift, yurt dışına çıkış yasağı konularak 22 gün hapis yattıktan sonra salıverildi.
Ülkelerine dönemeyen Kazak çift, 4 ay boyunca arkadaşları Seyithanoğlu tarafından misafir edildi. Sonunda çift, yargılandıkları davadan beraat etti. Bu kararın ardından ikili, 4 ay sonra ülkelerine dönebildi. (Takvim)
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