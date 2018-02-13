İş adamı Verdal Hosta’ya FETÖ’den 10 yıl hapis

Fetullahçı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yargılanan iş adamı Verdal Hosta, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası aldı.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık Verdal Hosta, avukatları ve yakınları katıldı. Davanın karar duruşmasında esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alınan Hosta, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan ettiğini ancak cumhuriyet savcısının bu yönde mütalaa vermediğini kaydetti. Örgüte finans sağladığı iddialarına değinen Hosta, suçlamaları reddederek örgüte finans sağlamadığını, 2002 yılından bu yana ticaret ile uğraşmadığını öne sürdü.

ByLock’u arkadaşının tavsiyesi üzerine yüklemiş

Hosta, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock’u kullanmasına ilişkin, "Söz konusu programı bir arkadaşımın önerisi üzerine kısa süreliğine kullandım. Bunun suç unsuru taşıdığını sanmıyordum. Whatsapp gibi bir pragram sanıyordum. Kullandıktan yaklaşık 45 gün sonrada programı sildim" iddialarında bulundu.