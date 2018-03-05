İş adamına evinin önünde kanlı infaz

Mersin’de bir iş adamı, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, cinayet zanlısı olarak iş adamının ilk eşinden olan oğlunu arıyor.
Edinilen bilgiye göre, iş adamı Mahmut Alaca, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Marina Sitesi’ndeki evinden çıktığı sırada olay yerine ticari taksi ile gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna en az 3 kurşun isabet eden Alaca olay yerinde hayatını kaybederken, silahlı saldırgan yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları görüntülerinden elde ettiği bilgiler doğrultusunda cinayet zanlısı olarak iş adamının ilk eşinden olan oğlu E.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet boş kovan bulunurken, iş adamının cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Önceki dönemlerde Mersin Sanayici ve İşadamları Derneğinin yönetiminde de yer alan Mahmut Alaca’nın öldürülmesi ile ilgili soruşturma sürüyor.
AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...
Suriye'de son dakika gelişmesi! Doğu Guta'da 38 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valisinden son dakika açıklaması! Şişli'deki okulda eğitim durdu
Öğrenciler dağıtılan kitap 'müstehcen' denilerek toplatıldı
Köpeği yola atan şahsa cezaevinden çıktığı gün araba çarptı
Hükümet hadım için harekete geçiyor! Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklama
Netanyahu'ya en büyük darbe! Sözcüsü itirafçı oldu
Tavandan damlayan kırmızı renkli sıvı polisi alarma geçirdi
18 yaşındaki kızı kaçırıp seks kölesi yapmışlar!
ÖSYM'den flaş ALES açıklaması
Bu nasıl anne? Yaptığını görenler gözlerine inanamadı
WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Yeni işlevini test ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum