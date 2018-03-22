HABER

İş adamına FETÖ’den hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 13:30 | Son Güncelleme

Kayseri’de önde gelen bina yönetim şirketlerinin birinin sahibi Mehmet U., yargılandığı FETÖ Davası’nda 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.Kayseri 2.

Kayseri’de önde gelen bina yönetim şirketlerinin birinin sahibi Mehmet U., yargılandığı FETÖ Davası’nda 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tek tek dosyalarda görülen davalarda, tutuksuz sanık Mehmet U., Hasan C., Hürmet S., Hasan S., Hüseyin A. ve avukatları hazır bulundu.
İŞADAMLARI DAVASI’NDA DOSYALAR TEFRİK EDİLMİŞTİ
Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında ünlü işadamlarının bulunduğu 71 işadamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davada bir sanık rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, bir sanık da başka bir dava ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71’den 69’a düşmüştü. 23 Kasım’da görülen davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti. İşadamı Mehmet U. da tek dosyada yargılanmaya başladı.
Önde gelen bina yönetim şirketlerinin birinin sahibi Mehmet U., “18 Mart 2015’te Kırgızistan gezisine gittim. Orada üniversite ziyaretleri yapıldı ancak herhangi bir para toplanmadı. Örgütsel bir gezi olduğunu düşünmedim. 40 yıllık mali müşavirlik yaptım. Kayseri’de göze batan insanız. Bina yönetim sistemlerini Türkiye’ye getiren kişiyim. 20 yıldır bu işi yaparım. Neden nazara geldik, bu işe nasıl bulaştık anlayamadım” diye konuştu.
Farklı dosyalarda yargılanan tüm sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Mehmet U.’a ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis, Hasan C. ve Hürmet S.’ya ‘yardım etme’ suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis, Hasan S. ve Hüseyin A.’a ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.