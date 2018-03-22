İş adamına FETÖ’den hapis cezası

Kayseri’de önde gelen bina yönetim şirketlerinin birinin sahibi Mehmet U., yargılandığı FETÖ Davası’nda 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tek tek dosyalarda görülen davalarda, tutuksuz sanık Mehmet U., Hasan C., Hürmet S., Hasan S., Hüseyin A. ve avukatları hazır bulundu.

İŞADAMLARI DAVASI’NDA DOSYALAR TEFRİK EDİLMİŞTİ

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında ünlü işadamlarının bulunduğu 71 işadamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davada bir sanık rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, bir sanık da başka bir dava ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71’den 69’a düşmüştü. 23 Kasım’da görülen davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti. İşadamı Mehmet U. da tek dosyada yargılanmaya başladı.

Önde gelen bina yönetim şirketlerinin birinin sahibi Mehmet U., “18 Mart 2015’te Kırgızistan gezisine gittim. Orada üniversite ziyaretleri yapıldı ancak herhangi bir para toplanmadı. Örgütsel bir gezi olduğunu düşünmedim. 40 yıllık mali müşavirlik yaptım. Kayseri’de göze batan insanız. Bina yönetim sistemlerini Türkiye’ye getiren kişiyim. 20 yıldır bu işi yaparım. Neden nazara geldik, bu işe nasıl bulaştık anlayamadım” diye konuştu.

Farklı dosyalarda yargılanan tüm sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Mehmet U.’a ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis, Hasan C. ve Hürmet S.’ya ‘yardım etme’ suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis, Hasan S. ve Hüseyin A.’a ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.