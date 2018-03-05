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İş adamına oğlundan kanlı infaz! Kapıdan çıkınca karşısında onu gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 21:47 | Son Güncelleme

Mersin'de iş adamı Mahmut Alaca, evinin önünde oğlu E.A.’nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra yaya olarak kaçan zanlının Pozcu semti Tulumba durağı civarında olduğu bilgisini alan polis ekipleri, şüpheliyi kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesindeki Marina Sitesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, evinden çıkıp arabasına doğru yönelen Mahmut Alaca, bu sırada ticari taksi ile evin önüne gelen oğlu E.A.’nın tabancalı saldırısına uğradı.

Alaca, oğlunun tabancasından çıkan mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, E.A. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Alaca’nın öldüğü belirlendi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından Alaca’nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Alaca’nın, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği’nin geçmiş dönem yönetiminde yer aldığı öğrenildi.

alaallcapmahhm

İŞ ADAMININ KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olaydan sonra yaya olarak kaçan zanlının Pozcu semti Tulumba durağı civarında olduğu bilgisini alan polis ekipleri, şüpheliyi kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

mersin mahmut alaca

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin iş adamı silahlı saldırı

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İş adamına oğlundan kanlı infaz! Kapıdan çıkınca karşısında onu gördü

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu ülkede saray ve çevresi haric hiç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur
çocuk babasını öldürüyor, adam karısını öldürüyor, kadın evladını öldürüyor.kıyamet alametleri hepsi.
Hayat ne garip, senden olmuş ve emeklerin ile yetişmiş bir insan dönüp seni öldürüyor. Allah evladın da herşeyin de hayırlısını versin.
Kendi oğlu öldürmüş. Arada ne problem vardı acaba... Allah rahmet eylesin!
memşekete bak.
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