İş adamına oğlundan kanlı infaz! Kapıdan çıkınca karşısında onu gördü

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesindeki Marina Sitesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, evinden çıkıp arabasına doğru yönelen Mahmut Alaca, bu sırada ticari taksi ile evin önüne gelen oğlu E.A.’nın tabancalı saldırısına uğradı.

Alaca, oğlunun tabancasından çıkan mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, E.A. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Alaca’nın öldüğü belirlendi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından Alaca’nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Alaca’nın, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği’nin geçmiş dönem yönetiminde yer aldığı öğrenildi.

İŞ ADAMININ KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olaydan sonra yaya olarak kaçan zanlının Pozcu semti Tulumba durağı civarında olduğu bilgisini alan polis ekipleri, şüpheliyi kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

(DHA)