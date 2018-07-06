İş adamına trafik ışıklarında silahlı saldırı (2)

SALDIRIYI ÖZ DAYISI GERÇEKLEŞTİRMİŞ
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, Bağdat Hurma Tatlısı'nın sahibi Fatih Karaman (38), otomobiliyle trafik ışıklarında beklerken silahlı saldırıya uğradı. Başından vurularak, ağır yaralanan Karaman hastaneye kaldırılırken, emniyet güçleri olayı araştırmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel bir ekip görevlendirdi. Kısa sürede çalışmalarını tamamlayan ekip, saldırının Karaman'ın öz dayısı Y.S. tarafından, aralarındaki ticari anlaşmazlık sebebiyle gerçekleştirildiğini tespit etti.
İKİ AYRI TAKSİYLE ULUDAĞ'A KAÇTI
Kiraladığı otomobille saldırıyı gerçekleştiren Y.S., olayın ardından otomobili terk ederek iki ayrı ticari taksi kullanıp Uludağ'a kaçtı. Ekipler gerçekleştirdikleri arama çalışmasında Y.S.'yi saldırıda kullandığı tabancayla beraber bir çadırda yakaladı.
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