İş adamına trafik ışıklarında silahlı saldırı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde, Bağdat Hurma Tatlısı'nın sahibi Fatih Karaman (38) otomobiliyle trafik ışıklarında beklerken silahlı saldırıya uğradı. Başından vurularak, ağır yaralanan Karaman hastaneye kaldırılırken, saldırganlar otomobille kaçtı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi Çamlıca Kavşağı'nda bugün meydana geldi. Otomobili ile evinden iş yerine giden Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi Fatih Karaman, kırmızı yanınca trafik ışıklarında beklemeye başladı. Bu sırada yanaşan plakası henüz belirlenemeyen otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Karaman'a ateş açıldı. Karaman başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, sadırganlar otomobille kaçtı. Çevredekiler 112 Acil'i ve polisi aradı.
İhbarla gelen sağlık ekibi, Fatih Karaman'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayı duyunca büyük şok yaşayan Fatih Karaman'ın eşi Yadigar Karaman polise verdiği ifadesinde, "Eşimin dayıları arasında husumet vardı. Koruma kararı da vardı. Eşimi vuran kişilerin bulunup yakalanmasını istiyorum" dedi.
Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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