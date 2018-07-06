HABER

İş adamına trafik ışıklarında silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 13:43 | Son Güncelleme

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde, Bağdat Hurma Tatlısı'nın sahibi Fatih Karaman (38) otomobiliyle trafik ışıklarında beklerken silahlı saldırıya uğradı.

İş adamına trafik ışıklarında silahlı saldırı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde, Bağdat Hurma Tatlısı'nın sahibi Fatih Karaman (38) otomobiliyle trafik ışıklarında beklerken silahlı saldırıya uğradı. Başından vurularak, ağır yaralanan Karaman hastaneye kaldırılırken, saldırganlar otomobille kaçtı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi Çamlıca Kavşağı'nda bugün meydana geldi. Otomobili ile evinden iş yerine giden Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi Fatih Karaman, kırmızı yanınca trafik ışıklarında beklemeye başladı. Bu sırada yanaşan plakası henüz belirlenemeyen otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Karaman'a ateş açıldı. Karaman başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, sadırganlar otomobille kaçtı. Çevredekiler 112 Acil'i ve polisi aradı.
İhbarla gelen sağlık ekibi, Fatih Karaman'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayı duyunca büyük şok yaşayan Fatih Karaman'ın eşi Yadigar Karaman polise verdiği ifadesinde, "Eşimin dayıları arasında husumet vardı. Koruma kararı da vardı. Eşimi vuran kişilerin bulunup yakalanmasını istiyorum" dedi.
Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İş adamına trafik ışıklarında silahlı saldırıİş adamına trafik ışıklarında silahlı saldırıİş adamına trafik ışıklarında silahlı saldırıİş adamına trafik ışıklarında silahlı saldırı

PARTNERKardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...Kardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...
Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 27 yıl hapis istemiKızına cinsel istismarla suçlanan babaya 27 yıl hapis istemi
Sarıyer'de bir binanın çatısı alev alev yandıSarıyer'de bir binanın çatısı alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Nusaybin ve Ömerli kırsalında sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon başlatıldı

Nusaybin ve Ömerli kırsalında sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.