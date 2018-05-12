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İş adamını intihara sürükleyen çeteye 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

MERSİN'de inşaat şirketinin sahibini intihara sürüklenmesine neden olduğu öne sürülen tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

İş adamını intihara sürükleyen çeteye 2 tutuklama

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de inşaat şirketinin sahibini intihara sürüklenmesine neden olduğu öne sürülen tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 8 Aralık'ta bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı Kayhan K.'nın intiharına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında H.G., S.E., Ş.Ş., T.O., H.K., Z.K. ve A.A.'yı gözaltına aldı. Şirket yöneticilerinin borçlandırılarak şirkete ait taşınmazları devralıp, şirket sahibini tehdit ve alıkonulmak suretiyle şirket devrini karşılıksız olarak yapmak istediği ileri sürülen 7 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kayhan Kurt'un bu nedenle bunalıma girip intiharına neden olduğu değerlendirilen şüphelilerden H.G. ve S.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İş adamını intihara sürükleyen çeteye 2 tutuklamaİş adamını intihara sürükleyen çeteye 2 tutuklamaİş adamını intihara sürükleyen çeteye 2 tutuklama

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