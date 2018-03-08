İş adamını kaçırıp uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yapan 3 kişi tutuklandı

Mersin’de bir gece kulübü işletmecisini alıkoyarak uygunsuz fotoğraflarını çekip şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 kişi tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece kulübü işletmecisi A.K.’nin, merkez Yenişehir ilçesinde bir ikamette alıkonulduğunu, uygunsuz fotoğrafları çekilerek kendisine şantaj yapıldığını ve tabancasının gasp edilerek tehdit edildiğini bildirmesi üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
İş adamının şikayetini değerlendiren polis, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Elif S, Sadık B.Y. ve Ufuk V.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, zanlılardan Ufuk V.’nin ’kasten yaralama ve tehdit’ suçlarından 11 ay hapis cezası bulunduğu bildirildi.
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