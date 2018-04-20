İş adamının 500 bin lirasını gasp eden şüpheliler yakalandı

Esenyurt’ta kendilerine polis süsü vererek iş adamının otomobilinin önünü kesip, kendi otomobillerine aldıktan sonra 500 bin lirasını gasp eden 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 2 Mart’ta Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden çıkan V.Ç.’nin içinde bulunduğu otomobilin önü bir anda kimliği belirsiz şahıslar tarafından kesildi. Araçtan inen şahıslar, V.Ç.’yi zorla kendi araçlarına bindirerek ayrıldı. Kaçırılan V.Ç., kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından 500 bin lirası gasp edildikten sonra Esenyurt Bizimkent Köprüsü üzerinde serbest bırakıldı. Polise şikayette bulunan V.Ç., şüphelilerden şikayetçi oldu.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Önceki gün 4 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda olaya karıştıkları iddia edilen Mehmet N., Erdem B., Mustafa D. ve Levent K. gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüpheliler, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. V.Ç. tarafından da teşhis edilen 4 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yetkililer, olayla ilgili isimleri tespit edilen 2 kişinin de daha önceden başka suçlardan yakalanarak cezaevine gönderildiğini belirtti.