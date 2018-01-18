İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?

Bitez Mahallesi'ndeki Gumsal Beach Club'ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan iki çocuk babası Ali Özdemir, geçen 6 Ocak'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Özdemir'in ortadan kaybolmasının ardından, 12 Ocak'ta da eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Geçen pazartesi sabahı yeni bir gelişme yaşandı. Eski ortak Mustafa Ö., Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, Özdemir'i öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Ö. itirafından sonra cesedi sakladığı yeri de gösterdi. Ceset, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Cinayet zanlısı Mustafa Ö.'nün dışında, eşi 2 çocuk annesi Tuğba Ö., kayınpederi Ali S., eşinin kız kardeşi Kübra S. ile eşinin annesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları halen sürerken, Özdemir ise dün memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

Gözaltında bulunan katil zanlısı Mustafa Ö. bugün, avukatı Nurettin Çelik ile birlikte emniyette ifade vermeye başladı. Mustafa Ö.'nün ifadesinde, "Olaydan birkaç gün önce eşim Tuğba Ö.'nün cep telefonunda 'Mustafa'yı tost almaya gönderdim, bekliyorum' mesajını gördüm. Bu mesajın ardından, tost almak için dışarı çıktım, ardından saklandım. Ali gelip eve girdi. Ben de daha sonra eve aniden geldim, ikisini sarmaş dolaş gördüm. Aniden ayrıldılar, ikisi de bir şey demedi. Ben de sinirlendim, dışarı çıktım" dedi.

'SERT CEVAPLAR VERDİ'

Daha önceden de bu konuda kuşkuları olduğunu söyleyen Mustafa Ö., ifadesine şöyle devam etti:

"Ancak Ali'nin bana böyle bir şey yapabileceği aklıma gelmiyordu. Ardından olay sabahı kahvaltıdan sonra Ali ile konuşmak istedim. Onunla yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Yurt dışı seyahatlerine de birlikte giderdik, kardeş gibiydik. Ben Ali'ye 'Niye bana bunu yaptın değer miydi be kardeşim, yuvamı yıktın' dedim. Çünkü artık Tuğba ile olamazdım. O da bana sert cevaplar verdi, tartışmaya başladık, O'nun odasındaydık. Çekmecesinde tabancası olduğunu daha önceden biliyordum. Bana ağır hakaretler edip, vurmaya başladı. Boğuştuğumuz anda O'nu korkutmak için çekmecedeki tabancayı aldım, amacım korkutmaktı. Alt alta, üst üste iken birden tabanca ateş aldı. Ben tabanca kullanmayı bilmem. Demek ki ağzında mermi varmış. Olayın şokunu yaşadım. Daha sonra kayınpederimden yardım istedim. Öldürmek aklımın ucundan geçmedi, sadece Ali ile yollarımı ayıracaktım. Eşimden de boşanacaktım ama bunu sormak benim hakkımdı. Kavganın buraya varacağını düşünmedim, değmezdi, çok üzgünüm."