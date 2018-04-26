İş adamları ve eski Bank Asya çalışanlarına FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu merkezli Bursa, Denizli, Manisa ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında iş adamları ve eski Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 22 şüpheli, sorgulanmak üzere Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Gözaltına alınan şahısların evlerindeki bazı eşyalara da el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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