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İş adamlarını kaçırıp zorla senet imzalatan çete yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 12:01 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İş adamlarını kaçırıp zorla senet imzalatan çete yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İSTANBUL'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş adamlarından "belediyelerden ihale alacaklarını" söyleyerek para aldıkları ardından da iş adamlarını kaçırarak zorla senet imzalattıkları iddia edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 880 bin lira değerinde 5 senet ile kılıç, kama, tabanca ve mermiler ele geçirildi.
İstanbul'da 16 Mart 2018 tarihinde polise başvuran işadamı Bişar Ö. kaçırılarak zorla senet imzalatıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bişar Ö. ifadesinde "Bana belediye ihaleleri almama yardım edeceklerini söylediler. Önce 5 bin daha sonrada 20 ve 40 bin lira verdim. Ancak bir gelişme olmayınca paramı geri istedim. Bunun üzerine beni Gaziosmanpaşa'da bir oto galeriye çağırdılar. Orada bir gün boyunca zorla tutup senet imzalattılar." dedi.
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis Gaziosmanşa Karayolları mahallesinde bulunan oto galeriye baskın yaptı. Baskında Adil E., Recep E., Eyüp E, Maşallah G. ve Mürteza A. gözaltına alındı. İşyerinde ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet tabanca, 95 adet mermi, çelik yelek, polis kelepçesinin yanı sıra kama ve kılıçlar ele geçirildi. İşyerinde toplam değeri 880 bin lira olan 5 adet senette bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmezken işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden Adil E., Recep E., Eyüp E, Maşallah G. tutuklanırken diğer şüpheli Mürteza A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İş adamlarını kaçırıp zorla senet imzalatan çete yakalandıİş adamlarını kaçırıp zorla senet imzalatan çete yakalandıİş adamlarını kaçırıp zorla senet imzalatan çete yakalandıİş adamlarını kaçırıp zorla senet imzalatan çete yakalandı

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