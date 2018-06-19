İş adamlarını sahte sikkelerle dolandırmaya kalkıştı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta iş adamlarını elinde tarihi olduğunu söylediği sahte sikkelerle dolandırmaya çalıştığı öne sürülen Ş.H., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin, iş adamları ve esnafı arayarak elinde tarihi değeri olan Roma dönemine ait bir küp sikke olduğunu ve satmak istediğini söylediği bilgisini aldı. Bu kapsamda çalışma yalan jandarma ekiplerinin Koyulhisar ilçesinde düzenlediği operasyonda 8 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen Ş.H., beraberindeki 232 sahte sikke ve bir küple yakalandı. Gözaltına alınan Ş.H.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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