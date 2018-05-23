HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İş adamlarını ve esnafı haraca bağlamışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İş adamlarını ve esnafı haraca bağlamışlar

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ilçedeki iş adamı ve esnafı haraca bağladığı iddia edildi.
Zonguldak ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, geçen 10 Mayıs'ta 'adam öldürmeye teşebbüs, azmettirme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'dolandırıcılık', 'tefecilik', 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarını işleyenlere yönelik operasyon düzenledi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 38 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 14 fişek, 5 sustalı bıçak, 3 saplı bıçak, 44 kurusıkı fişek, 50 sis fişeği, muşta, cob, biber gazı, kılıç ve çek-senet ele geçirildi. Emniyette ifade veren şüphelilerden 24'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Suç örgütünün ilçedeki iş adamı ve esnafı haraca bağladığı iddia edildi. İlçedeki 24 kişinin de mağdur sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi.
Suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen M. L. (39), S.Ö. (38), A.İ. (36), E.K. (36), Ş.D. (28), E.Ö. (35), Y.T. (35), H.İ (40), N.C. (37), Y.E. (39), N.İ. (52), K.Y. (22), R.D. (32) ve E.K. (24) sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İş adamlarını ve esnafı haraca bağlamışlarİş adamlarını ve esnafı haraca bağlamışlarİş adamlarını ve esnafı haraca bağlamışlarİş adamlarını ve esnafı haraca bağlamışlar

PARTNERDünyanın en güzel kızıDünyanın en güzel kızı
17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'
Elektrik akımına kapılan 2 işçi öldüElektrik akımına kapılan 2 işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

İlginizi Çekebilir

Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü

Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

Manisa’da otomobilin kaputuna yılan girdi

Manisa’da otomobilin kaputuna yılan girdi

Dolandırıcı Medyum Süheyla tutuklandı

Dolandırıcı Medyum Süheyla tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.