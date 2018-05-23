İş adamlarını ve esnafı haraca bağlamışlar

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ilçedeki iş adamı ve esnafı haraca bağladığı iddia edildi. Zonguldak ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, geçen 10 Mayıs'ta 'adam öldürmeye teşebbüs, azmettirme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'dolandırıcılık', 'tefecilik', 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarını işleyenlere yönelik operasyon düzenledi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 14 fişek, 5 sustalı bıçak, 3 saplı bıçak, 44 kurusıkı fişek, 50 sis fişeği, muşta, cob, biber gazı, kılıç ve çek-senet ele geçirildi. Emniyette ifade veren şüphelilerden 24'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Suç örgütünün ilçedeki iş adamı ve esnafı haraca bağladığı iddia edildi. İlçedeki 24 kişinin de mağdur sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi. Suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen M. L. (39), S.Ö. (38), A.İ. (36), E.K. (36), Ş.D. (28), E.Ö. (35), Y.T. (35), H.İ (40), N.C. (37), Y.E. (39), N.İ. (52), K.Y. (22), R.D. (32) ve E.K. (24) sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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