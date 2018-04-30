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İş bulamayınca kendini yakmaya çalıştı 

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 21:25 | Son Güncelleme

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla) , DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, iş bulamadığı gerekçesiyle bunalıma giren N.Ö.

İş bulamayınca kendini yakmaya çalıştı 

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla) , DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, iş bulamadığı gerekçesiyle bunalıma giren N.Ö. üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. N.Ö.'nün bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, yakalayarak etkisiz hale getirdi.
Olay, bugün gündüz saatlerinde Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde meydana geldi. İş bulamadığı için bunalıma giren N.Ö. caddede oturarak trafiği durdurdu. Yanında getirdiği benzini başından aşağı döken N.Ö., kendini yakmaya kalkıştı. N.Ö. kendisini ikna etmeye çalışan polislere, "Ben bu yolu açmayacağım. Bende yanarım herkes yanar. Niye bana iş vermiyorlar, niye şans tanımıyorlar" dedi.
Vatandaşların şaşkın bakışları arasında eylemini sürdüren N.Ö.'yü polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlarda N.Ö.'yü eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalışırken, çevrede bulunan bazı kişilerde olayı cep telefonları ile görüntüledi. N.Ö.'nün gözüne benzin kaçmasının ardından bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.

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İş bulamayınca kendini yakmaya çalıştı İş bulamayınca kendini yakmaya çalıştı İş bulamayınca kendini yakmaya çalıştı İş bulamayınca kendini yakmaya çalıştı

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