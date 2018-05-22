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İş hanında yangın çıktı; esnaf elektrik kesintisine bağladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da sık sık elektrik kesildiği belirtilen bir iş hanında yangın çıktı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da sık sık elektrik kesildiği belirtilen bir iş hanında yangın çıktı. Cep telefonu ve elektronik malzeme satan iş yerlerinde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, öğleden sonra Sarayönü Mahallesi’nde 100’ civarında dükkanın bulunduğu iş hanında

meydana geldi. İddiaya göre, gün içerisinde peş peşe elektriklerin kesildiği iş hanının ikinci katında bulunan bir depoda fişe takılı jeneratör ve elektronik malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş hanındaki diğer iş yerlerine de sıçradı. Alev ve dumanların iş hanını sarması üzerine paniğe kapılan esnaf, itfaiyeden yardım istedi.

Korku ve paniğin yaşanmasına neden olan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri 3 koldan yangına müdahalede bulunurken, çevik kuvvet ekipleri ise pasaj önünde toplanan kalabalığı güvenlik şeridi çekerek bölgeden uzaklaştırdı.

Büyük paniğin yaşanmasına neden olan yangının elektriklerin sık sık gidip gelmesinden kaynaklandığını söyleyen esnaf, duruma tepki gösterdi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın 6 işyerinde maddi hasara yol açtı. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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