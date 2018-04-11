İş hanındaki 4 iş yerine hırsız girdi

Manisa’da bir iş hanındaki 4 iş yerine hırsız girdi. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız, güvenlik görevlisini fark edince paketlediği değerli eşyaları alamadan kaçtı.

Olay, Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi’nde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde iş hanının önüne gelen yüzü maskeli ve kapşonlu bir şahıs, hanın otomatik kepengini kaldırıp sandalye ile destekledikten sonra içeriye girdi. İş hanında keşif yaptıktan sonra gözüne kestirdiği iş yerlerinin camlarını kırarak içeriye giren hırsız, değerli eşyaları tek tek paketledi. Bu sırada iş hanının diğer kepenklerini açan güvenlik görevlisini fark eden hırsız, paketlediği eşyaları bırakıp geldiği kapıdan kaçtı. Kapının açıldığını ve bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığını gören güvenlik görevlisi, hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, iş hanının güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, iş yerlerinin kapılarındaki parmak izlerini topladı. İş yeri sahipleri hırsızlık olayından derin kaygı duyduklarını belirterek, herhangi bir malzemelerinin çalınmamasının ise sevindirici olduğunu vurguladılar.

Öte yandan, hırsızlık anı iş hanının güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde elindeki tornavida benzeri bir aletle iş hanının otomatik kepengini kaldıran hırsız, daha sonra kepengi düşmemesi için sandalye ile destekliyor. Sürünerek kapıdan içeriye giren hırsız, iş yerlerinin kırdığı camlarını temizliyor. Hanın otomatik tuvalet kapısındaki bozuk paraları da almaya çalışan hırsız, daha sonra tekrar iş hanı içerisinde gezmeye başlıyor. Bir süre sonra hanın diğer kapılarının açıldığını fark eden hırsız, iş hanından ayrılıyor. Hırsızın ayrılmasının hemen ardından polisin hana girdiği görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.