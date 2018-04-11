HABER

İş hanındaki 4 iş yerine hırsız girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 11:48 | Son Güncelleme

Manisa’da bir iş hanındaki 4 iş yerine hırsız girdi.

İş hanındaki 4 iş yerine hırsız girdi

Manisa’da bir iş hanındaki 4 iş yerine hırsız girdi. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız, güvenlik görevlisini fark edince paketlediği değerli eşyaları alamadan kaçtı.
Olay, Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi’nde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde iş hanının önüne gelen yüzü maskeli ve kapşonlu bir şahıs, hanın otomatik kepengini kaldırıp sandalye ile destekledikten sonra içeriye girdi. İş hanında keşif yaptıktan sonra gözüne kestirdiği iş yerlerinin camlarını kırarak içeriye giren hırsız, değerli eşyaları tek tek paketledi. Bu sırada iş hanının diğer kepenklerini açan güvenlik görevlisini fark eden hırsız, paketlediği eşyaları bırakıp geldiği kapıdan kaçtı. Kapının açıldığını ve bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığını gören güvenlik görevlisi, hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, iş hanının güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, iş yerlerinin kapılarındaki parmak izlerini topladı. İş yeri sahipleri hırsızlık olayından derin kaygı duyduklarını belirterek, herhangi bir malzemelerinin çalınmamasının ise sevindirici olduğunu vurguladılar.
Öte yandan, hırsızlık anı iş hanının güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde elindeki tornavida benzeri bir aletle iş hanının otomatik kepengini kaldıran hırsız, daha sonra kepengi düşmemesi için sandalye ile destekliyor. Sürünerek kapıdan içeriye giren hırsız, iş yerlerinin kırdığı camlarını temizliyor. Hanın otomatik tuvalet kapısındaki bozuk paraları da almaya çalışan hırsız, daha sonra tekrar iş hanı içerisinde gezmeye başlıyor. Bir süre sonra hanın diğer kapılarının açıldığını fark eden hırsız, iş hanından ayrılıyor. Hırsızın ayrılmasının hemen ardından polisin hana girdiği görülüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İş hanındaki 4 iş yerine hırsız girdi

İş hanındaki 4 iş yerine hırsız girdi

İş hanındaki 4 iş yerine hırsız girdi

Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!
Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe!Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.