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İş hanının bodrum katında çürümüş erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 12:03 | Son Güncelleme

Tolga YANIK KONYA DHA)) KONYA'da bir iş hanının bodrum katında üzerinden kimlik çıkmayan vücudunun bir bölümünde çürümüş, 25-30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Tolga YANIK KONYA DHA)) KONYA'da bir iş hanının bodrum katında üzerinden kimlik çıkmayan vücudunun bir bölümünde çürümüş, 25-30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Başında darp izi bulunması nedeniyle öldürülmüş olabileceği üzerinde duran polis, çalışma başlattı. Olay, bugün saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşır Sokaktaki bir iş hanında meydana geldi. Binadan gelen koku nedeniyle bodrum katına inan bina sakinleri, yerde hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yerde yatan kişinin öldüğünü, vücudunun bir bölümünün de çürümüş olması nedeniyle 1 hafta önce ölmüş olabileceğini belirledi. Polis ise yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 25-30 yaşlarında ve yabancı uyruklu olabileceğini değerlendirip, başında darp izi olması nedeniyle de öldürüldüğü üzerinde durdu. Ceset, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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