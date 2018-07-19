İş hanının bodrum katında erkek cesedi bulundu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir iş hanının bodrum katında, üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Başında darp izi bulunması nedeniyle bu kişinin öldürülmüş olabileceği üzerinde duran polis, çalışma başlattı.
Merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşır Sokak'ta bulunan bir iş hanında çalışanlar, gelen kötü kokular nedeniyle bugün saat 09.00 sıralarında bodrum kata indi. Çalışanlar, yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp, polise haber verdi.
Olay yerinde yapılan incelemede, başında darp izi bulunan, vücudunun bir bölümü çürümeye başladığı belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Öldürüldüğü üzerinde durulan, yabancı uyruklu 25- 30 yaşlarında bir kişiye ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Konya Numune Hastanesi'ne gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Bedelli askerlikte yeni gelişme! AK Parti'den dikkat çeken 28 gün açıklaması
CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi
Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü: 9 yaralı
CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı
Metro'da çıplak kadın alarmı! Bir anda soyunmaya başladı!
OHAL'siz ilk gün: OHAL'in kalkması Türkiye'de neyi değiştirecek?
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
Adnan Oktar'ın 'aslan' dediği müritlerinin şok meslekleri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum