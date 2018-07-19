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İş hanının bodrum katında erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 12:05 | Son Güncelleme

KONYA'da bir iş hanının bodrum katında, üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

İş hanının bodrum katında erkek cesedi bulundu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir iş hanının bodrum katında, üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Başında darp izi bulunması nedeniyle bu kişinin öldürülmüş olabileceği üzerinde duran polis, çalışma başlattı.
​Merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşır Sokak'ta bulunan bir iş hanında çalışanlar, gelen kötü kokular nedeniyle bugün saat 09.00 sıralarında bodrum kata indi. Çalışanlar, yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp, polise haber verdi.
Olay yerinde yapılan incelemede, başında darp izi bulunan, vücudunun bir bölümü çürümeye başladığı belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Öldürüldüğü üzerinde durulan, yabancı uyruklu 25- 30 yaşlarında bir kişiye ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Konya Numune Hastanesi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İş hanının bodrum katında erkek cesedi bulunduİş hanının bodrum katında erkek cesedi bulunduİş hanının bodrum katında erkek cesedi bulunduİş hanının bodrum katında erkek cesedi bulundu

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