HABER

İş makineleri ve TIR'lardan yakıt çalan 4 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 16:42 | Son Güncelleme 11 saat önce

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta çeşitli tarihlerde iş makineleri ve TIR'ların yakıt deposunun kapağını kırarak bin 630 litre motorin çalan 4 kişi polisin çalışması sonrası yakalandı. Şüphelilerin yakalanması ile 9 ayrı motorin hırsızlığı aydınlatılmış oldu.Yapımı devam eden kuzey çevre yolundaki iş makineleri başta olmak üzere çeşitli tarihlerde şehrin değişik noktalarındaki park halinde olan iş makinesi ve TIR'lardan motorin çalınmaya başlandı. İhbarları değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları detaylı incelemede hırsızlığın yakıt deposu kapaklarının kırılarak yapıldığını belirledi. Çevredeki güvenlik ve MOBESE kamera görüntülerini inceleyen polis, titiz bir çalışma sonunda kimliklerini belirlediği Serdal T., Şeref G., Hasan E. ve Eymen C.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Toplamda bin 630 litre motorin çalan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada hırsızlık yaparken kullandıkları otomobil ve kamyonet ile 6'sı dolu 7 büyük yakıt bidonu ile çalıntı olduğu belirlenen halı yıkama makinesi ele geçirildi. Sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerin yakalanmasıyla 2017'de 9 ayrı motorin hırsızlığının aydınlatıldığı belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günler sonra sevindiren haber... 'Çimen' kurtarıldı

Günler sonra sevindiren haber... 'Çimen' kurtarıldı

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Bodrum’da tıkanan rögara işçilerden ilginç müdahale

Bodrum’da tıkanan rögara işçilerden ilginç müdahale

Özel hastanede ölü bebek skandalı! Aile fark edince anlaşıldı!

Özel hastanede ölü bebek skandalı! Aile fark edince anlaşıldı!

Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Baba ile 6 aylık oğlu hastaneye kaldırıldı

Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Baba ile 6 aylık oğlu hastaneye kaldırıldı

Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!

Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.