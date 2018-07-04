İş makinesi altında kalan 2 işçi öldü

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde lojistik firmasında iş makinesinin altında kalan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Hastanede sinir krizi geçiren ölenlerin yakınlarına polis müdahale etti.
Olay akşam saatlerinde İskenderun
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