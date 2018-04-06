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İş makinesi ile çarpışan araçta sıkışarak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 10:59 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ile Yenişehir ilçesi arasında iş makinesi ile çarpışan hafif ticari araç sürücüsü, sıkıştığı araçta feci şekilde hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, 16 BB 397 plakalı hafif ticari araç ile Yenişehir’den İnegöl istikametine seyir halinde olan 56 yaşındaki Ahmet Kartal, yol yapım çalışmalarının devam ettiği İnegöl’e bağlı Hamzabey Mahallesi mevkiinde önündeki aracı sollamak isterken, iş makinesi ile kafa kafaya çarpıştı.

Bursa’nın İnegöl ile Yenişehir ilçesi arasında iş makinesi ile çarpışan hafif ticari araç sürücüsü, sıkıştığı araçta feci şekilde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 16 BB 397 plakalı hafif ticari araç ile Yenişehir’den İnegöl istikametine seyir halinde olan 56 yaşındaki Ahmet Kartal, yol yapım çalışmalarının devam ettiği İnegöl’e bağlı Hamzabey Mahallesi mevkiinde önündeki aracı sollamak isterken, iş makinesi ile kafa kafaya çarpıştı. İş makinesinin kepçesinin çarpması sonucu Ahmet Kartal araç içerisinde sıkıştı.
Sıkıştığı yerde hayatını kaybeden Kartal’ın cenazesi İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Öte yandan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu da kaza yerine gelerek, kaza ile ilgili bilgiler aldı.

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